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Более 220 пациентов продолжают лечение в ковид-центрах Карелии

Новости. Общество
09:24, 15 Июня 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Из 220 ковидных больных в республике 40 находятся в тяжелом состоянии.

В ковидных стационарах получают лечение 223 пациента, в состоянии средней тяжести — 183 человека, в тяжелом — 40 (из них непривитых — 40). В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 15 июня в республике зарегистрировано 136593 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17973 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 52 инфицированных (5 — дети), из них непривитых — 36 (69,2%).

Выздоровели с начала пандемии 134105 человек, за последние сутки — 42.

За сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек.

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