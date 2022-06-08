Более 220 пациентов продолжают лечение в ковид-центрах Карелии

Из 220 ковидных больных в республике 40 находятся в тяжелом состоянии.

В ковидных стационарах получают лечение 223 пациента, в состоянии средней тяжести — 183 человека, в тяжелом — 40 (из них непривитых — 40). В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 15 июня в республике зарегистрировано 136593 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17973 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 52 инфицированных (5 — дети), из них непривитых — 36 (69,2%).

Выздоровели с начала пандемии 134105 человек, за последние сутки — 42.

За сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек.