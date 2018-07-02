Более 2,5 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Карелии

В 2018 году в Карелии к медикам с жалобами на укусы клещей обратились 2518 человек, в том числе 526 детей.

Об этом в понедельник сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Петрозаводске, согласно официальным данным, клещи покусали более 1,1 тысячи человек, в том числе почти 200 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах Карелии, за исключением Калевальского.

В случае присасывания клеща к взрослому человеку эпидемиологи советуют обращаться в БСМП, если пострадал ребенок - то в травмпункт Детской республиканской больницы.