Более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли у бизнесмена из Карелии

Пресечен канал поставки в республику табачной продукции, не имеющей маркировки и иной информации, предусмотренной законами, сообщили в МВД Карелии.

История началась с того момента, когда предприниматель, житель Олонца, обнаружил в одном из крупных торговых объектов соседнего региона очень дешевые сигареты. Он удивился низкой стоимости и вскоре у него возник план получения дохода в крупных размерах.



Будучи владельцем магазина, он просчитал график поставок, способы конспирации, ценовую политику и подыскал людей, готовых присоединиться к нелегальной схеме.



В итоге, в торговой точке, не имевшей отношения к продаже сигарет, был налажен сбыт контрафактной табачной продукции мелким оптом и в розницу.

Приобретая большие партии фальшивых сигарет по ценам кратно ниже минимальных рыночных, олончанин сбывал их с наценкой от 50 до 100%. Как предприимчивому жителю Карелии поясняли поставщики, ввозились эти партии в страну якобы из ближнего зарубежья в обход таможенных правил, а часть популярных наименований производилась нелегально. Некоторые марки табачной продукции сняты с производства и не выпускаются владельцами брендов на протяжении многих лет.

Возбуждено уголовное дело.

Из незаконного оборота табачной продукции изъято не менее 25 тысяч пачек сигарет стоимостью более 2 млн рублей.