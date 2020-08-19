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Более 25 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли у бизнесмена из Карелии

Новости. Криминал
16:56, 20 Августа 2020
фото: © Пресс-служба МВД по Республике Карелия
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Пресечен канал поставки в республику табачной продукции, не имеющей маркировки и иной информации, предусмотренной законами, сообщили в МВД Карелии.

История началась с того момента, когда предприниматель, житель Олонца, обнаружил в одном из крупных торговых объектов соседнего региона очень дешевые сигареты. Он удивился низкой стоимости и вскоре у него возник план получения дохода в крупных размерах.

Будучи владельцем магазина, он просчитал график поставок, способы конспирации, ценовую политику и подыскал людей, готовых присоединиться к нелегальной схеме.

В итоге, в торговой точке, не имевшей отношения к продаже сигарет, был налажен сбыт контрафактной табачной продукции мелким оптом и в розницу.

Приобретая большие партии фальшивых сигарет по ценам кратно ниже минимальных рыночных, олончанин сбывал их с наценкой от 50 до 100%. Как предприимчивому жителю Карелии поясняли поставщики, ввозились эти партии в страну якобы из ближнего зарубежья в обход таможенных правил, а часть популярных наименований производилась нелегально. Некоторые марки табачной продукции сняты с производства и не выпускаются владельцами брендов на протяжении многих лет.

Возбуждено уголовное дело.

Из незаконного оборота табачной продукции изъято не менее 25 тысяч пачек сигарет стоимостью более 2 млн рублей. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-20 17:13:06
Был убит при попытке к бегству. Официальная версия такая может быть при отсутствии закона. Сразу к нулю преступность пойдет.
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