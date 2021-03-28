Более 26 тысяч жителей Карелии сделали прививку от коронавируса

В Карелии полностью вакцинировались 26 024 человек, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Как пишет министр здравоохранения республики на своей странице в соцсети, на сегодняшний день первым компонентом вакцины "Спутник V" привились 34 306 (91,3% от общего количества поступившей в Карелию вакцины) жителей региона. Вакцинировались полностью, то есть получили оба компонента вакцины, – 26 024 человека (69,2% от общего количества поступившей в республику вакцины). Среди привитых – 15 257 человек – люди старше 60 лет (44,7% от количества провакцинированных).

По словам министра, всего в Карелию поступило 37 592 дозы вакцины, и она не задерживается на складе, а сразу же распределяется и доставляется в медицинские организации. Сегодня в Минздраве ждут поставку ещё 3600 доз.

"Напомню, что привиться можно в стационарных пунктах: их у нас 29, и в мобильных: их на сегодняшний день 43. Отличный пример организации стационарных пунктов в районах демонстрируют Пряжинская ЦРБ, у которой кроме самой Пряжи, работают ещё два стационарных пункта в Эссойле и Чалне, а также Лоухская ЦРБ, где постоянные прививочные пункты открыты, кроме Лоухи – в Чупе и Пяозерском", - пишет Михаил Охлопков.

Ранее пожилых жителей Карелии из глубинки привезут в пункты вакцинации от коронавируса бесплатно.