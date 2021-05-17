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Более 28 тысяч жителей Карелии проголосовали за комфортную городскую среду

Новости. Общество
13:49, 18 Мая 2021
фото: © 10.gorodsreda.ru
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Лидерами голосования по проекту «Комфортная городская среда» является Петрозаводск, где более 20 тысяч горожан сделали свой выбор в пользу красоты и благоустройства.

В Карелии продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». На 18 мая свой выбор сделали более 28 тысяч жителей республики. Лидером голосования стал Петрозаводск, где почти 20 тысяч человек сделали свой выбор в пользу благоустройства.


© 10.gorodsreda.ru

Блогеры призывают всех жителей Карелии активнее принимать участие в голосовании, чтобы наша республика стала еще красивее и комфортнее.

«Наш город — наше решение! — пишет в соцсети петрозаводчанка Ирина Устинова. — Чем активнее вы голосуете, тем больше шансов у вашего любимого парка или сквера попасть в программу».

Всего в голосовании участвуют 27 объектов, но победителями станут только 14. Именно их реализацию будут выделены деньги из федерального бюджета.

Неравнодушные горожане, активисты — люди разных возрастов и профессий пишут в соцсетях призывы к активному голосованию за благоустройство скверов, парков, придомовых территорий.

«Счастье будет у вашего любимого парка или сквера, если он победит в голосовании, — отмечает Карельская филармония. — Его благоустройство профинансирует федеральный бюджет в 2022 году».

Познакомиться с территориями-участниками голосования можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте https://t.me/fkgs10_bot. Для того, чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке, выбрать город и объект, который вы хотите поддержать, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию.

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Комментарии

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врунофф
2021-05-18 13:55:47
Остальные против ?
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