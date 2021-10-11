Более 30 человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем

В Оренбургской области 34 человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем.

В ночь с 6 на 7 октября стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем. В воскресенье, 10 числа, в больницах скончались еще 2 человека — общее число жертв, таким образом, выросло до 34 человек. Подробную информацию об этом предоставило агентство ТАСС.

В крови отравившихся обнаружили чистый метанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы. В Оренбуржье развернули оперативный медицинский штаб.

Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства в городе Орск, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.

По данным на 11 октября, число фигурантов возросло до 15. Все они задержаны, а в их отношении возбуждены 14 уголовных дел. Девятерым фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В общей сложности следователи возбудили шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Дело передано в центральный аппарат СК для полного и всестороннего расследования.

Эксперты обнаружили метанол в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела. Всего в 11 районах Оренбургской области за два дня в ходе массовых проверок изъяли около 800 бутылок с нелегальным алкоголем.

Напомним, в Карелии продолжается расследование уголовное дело по факту массового отравления граждан Беларуси — пять человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем на лесозаготовках в Пудожском районе. Еще трое попали в больницу, их здоровью ничего не угрожает.