Троих жителей Беларуси, отравившихся суррогатом в Карелии, выписали из больницы

Выжившие после отравления суррогатным алкоголем жители Беларуси покинули Медвежьегорскую ЦРБ.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, трое пациентов, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, выписаны по выздоровлению. Их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Это молодые люди в возрасте от 35 до 43 лет. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников суррогатным алкоголем. Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег.