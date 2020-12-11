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Более 30 человек за сутки попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
09:30, 12 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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За минувшие сутки 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в Оперштабе.

По данным Оперативного штаба по коронавирусу, за минувшие сутки в больницы с пневмонией госпитализирован 31 житель республики.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3030 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

В Оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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