Более 30 детей заразились COVID-19 в Карелии за сутки

В республике зафиксирован очередной рост инфицирования коронавирусом детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4640 детей, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 26 июня, в Карелии зарегистрировано 4640 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4609 человека (для сравнения, днем ранее - 4603). За сутки коронавирус выявлен у 31 ребенка.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.