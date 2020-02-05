Более 300 иностранцев переселились в Карелию по госпрограмме

По информации МВД Карелии, основные миграционные потоки формируют граждане Финляндии, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Беларуси и Азербайджана.

В Карелию в рамках реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, за год переселилось 304 человека.

Участники Госпрограммы, переселившиеся в республику, являются квалифицированными специалистами либо студентами.

У 45% переселенцев высшее либо неоконченное образование, у 44% – среднее профессиональное образование, а 10,4 % – студенты.

Всего за 2019 год в Карелии иностранным гражданам оформлено более 600 разрешений на временное проживание и более 500 видов на жительство.

Ранее количество переселенцев из-за рубежа в Карелию впервые превысило число уехавших.