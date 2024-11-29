Более 3000 одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение

4 декабря школьники Карелии напишут итоговое сочинение, которое является допуском к экзаменам.

Уже 4 декабря более 3 тысяч выпускников школ Карелии приступят к написанию итогового сочинения (изложения), сообщили в Минобразования и спорта Карелии. Эта работа является обязательной для допуска к ГИА.

Как подчеркнули в министерстве, предусмотрены дополнительные сроки проведения экзамена — 5 февраля и 9 апреля. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — 1,5 часа.

«Порядок и процедура проведения итогового сочинения (изложения), критерии их оценивания в 2024/2025 учебном году не изменились, работа оценивается по системе „зачет/незачет“», — отметили специалисты министерства. Работа оценивается по пяти критериям, среди которых ключевыми являются соответствие теме и аргументация с привлечением литературного материала.

Основные требования к сочинению:

— Объем: не менее 250 слов, оптимально — 350 слов.

— Самостоятельность: работа должна быть написана самостоятельно, без использования чужих текстов.

Выпускники будут писать сочинение в своих школах. Результаты будут объявлены не позднее 18 декабря.