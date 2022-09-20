Более 3000 пациентов поликлиники №1 Петрозаводска сделали прививку от гриппа

Медучреждение показало статистику по вакцинации.

В паблике городской поликлиники №1 Петрозаводска сообщается, что прививку от гриппа можно сделать без записи.

Привиться можно в пункте вакцинации на первом этаже ТРК "Лотос Плаза" с 13.00-19.00 ежедневно.

При обращении к участковому терапевту с 09.00-19.00.

Также можно обратитться в филиале поликлиники на пр. Лесном, 40 - 233 кабинет (10.00- 16.00) и в филиале на ул. Свердлова, 20 - 320 кабинет (10.00 до 13.00).

При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Предварительно записавшись по телефонам колл-центра, на сайте ГосУслуг.

В настоящий момент, по информации поликлиники, в наличии трехвалентная вакцина от гриппа – Совигрипп.