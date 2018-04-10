Более 320 свидетелей и экспертов планируют допросить в суде по делу о гибели детей на Сямозере

В городском суде Петрозаводска продолжается судебное разбирательство по делу о гибели детей из лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро".

В начале заседания судья Александр Смирнов сказал, что поступило ходатайство от Вадима Виноградова, который просит увеличить количество дней для рассмотрения уголовного дела, чтобы быстрее завершить судебный процесс. В частности, он предложил провести заседание 30 апреля, которое является выходным днем. А также в рабочие дни между майскими праздниками.

"По причине деятельности суда рассмотрение дела затягиваться не будет. Суд будет делать все возможное и от части невозможное для того, что бы рассматривать это дело как можно быстрее", - сказал судья Александр Смирнов.

Но есть объективные факторы и обстоятельства, которые могут этому воспрепятствовать.

"По делу признаны потерпевшими 57 человек, 33 их законных представителя. Свидетелей обвинения – 255, они подлежат будущему вызову в судебное заседание, свидетелей защиты - 52, восемь экспертов, восемь специалистов. С учетом подсудимых общее количество участников судебного заседания - 419 человек, - пояснил судья. - Часть из них проживают в Карелии, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Московской, Владимирской, Тверской областях. Кроме этого, летом многие люди могут оказаться в отпусках".

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.