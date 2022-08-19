Более 35 аварийных деревьев упали в Петрозаводске в этом году

Большинство деревьев в Петрозаводске будет снесено, но что появится вместо них на улицах города?

«Основные работы по озеленению города производились в послевоенный период. С учетом средней продолжительности жизни дерева в условиях городской инфраструктуры — от 50 лет для породы тополь до 70-80 лет для таких деревьев, как липа, береза, клен — преимущественная часть зеленых насаждений требует замены», — пояснила на совещании в мэрии заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По ее словам, в 2022 году в Петрозаводске упали более 35 аварийных деревьев. В 10 случаях это привело к повреждению имущества граждан, а одно дерево травмировало человека.

По подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тыс. аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе, крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тыс. крупномерных деревьев и кустарников.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».