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Более 3500 детей родилось в перинатальном центре Карелии в коронавирусный год

Новости. Общество
14:15, 23 Декабря 2020
фото: © Минздрав Карелии
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На 22 декабря в перинатальном центре произошли 3509 родов, что на 447 родов больше, чем за весь 2019 год, сообщили в Минздраве Карелии.

С начала года в Республиканском перинатальном центре родились 66 двоен, 2 тройни – всего 3569 детей, в том числе 1834 мальчика и 1735 девочек.

Более 30 детей родились 2020 году с экстремально низкой массой тела, в том числе трое детей с массой тела менее 500 граммов (490 г). Оснащение перинатального центра позволяет выхаживать таких малышей. В настоящее время один ребенок уже выписан домой, двое продолжают лечение.

С начала года в стационаре Центра специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь получили более 5000 пациентов, в том числе 40% – из районов республики. В консультативно-диагностическом отделении за 11 месяцев 2020 года проконсультированы более 13000 пациентов.

Выездными акушерскими и неонатальными бригадами эвакуировано из медицинских организаций республики 104 ребенка и 34 женщины, в 16 случаях – с использованием санитарной авиации.

В Минздраве Карелии напомнили, что перинатальный центр был построен в Петрозаводске в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. С открытием центра в республике была окончательно сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, новорожденным детям. Это позволило добиться устойчивого снижения материнской и младенческой смертности в Карелии, увеличить выживаемость детей с экстремально низкой массой тела. Так, показатель младенческой смертности снижен в 2019 году на 16,1% – 4,7‰ (2018 год – 5,6‰). В 2020 году по предварительным итогам 11 месяцев этот показатель составляет 4,4‰.

Напомним, в прошлом году в Республиканском перинатальном центре родилось 95 двоен.

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