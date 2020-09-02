Более 400 человек получили помощь в монопрофильном ковид-центре в Петрозаводске

В монопрофильном центре для лечения больных COVID-19, созданном на базе Госпиталя для ветеранов войн, получили специализированную медицинскую помощь 477 пациентов из разных районов республики, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, что полностью оснащенный ковид-центр был открыт для приема пациентов с 13 апреля текущего года. Для обеспечения биологической безопасности и защиты персонала от внутрибольничного инфицирования в учреждении в месте перехода из поликлиники в стационар сделан санпропускник (шлюз), работа в котором организована в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Подготовлены помещения для временного размещения (проживания) медицинских работников. Отделения и вспомогательные службы работают в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Организовано питание сотрудников, обеспечивающих круглосуточный режим работы учреждения.



Выбор учреждения здравоохранения для организации ковид-центра осуществлен Минздравом Карелии с учетом требований, установленных федеральным Минздравом. Размещение центра в зданиях госпиталя одобрено территориальным органом Роспотребнадзора. Госпиталь имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, переоформления лицензии в случае перепрофилирования под ковид-центр, согласно федеральным нормативным актам, не требуется.



В настоящее время в учреждении развернуты 102 койки для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 25 реанимационных.



Случаев заболеваний инфекцией, вызванной COVID-19, у сотрудников монопрофильного ковид-центра не зарегистрировано.