Более 42% мужчин и 35% женщин в Карелии вступают в брак после 35 лет

Подавляющее большинство жителей Карелии, которые сейчас вступают в брак, делают это после 25 лет, а многие дожидаются, когда им исполнится 35.

Об этом говорят данные Карелиястата о возрасте женихов и невест с 1990 по 2021 годы.

30 лет назад больше половины браков заключалось в возрасте до 25 лет, а после 35 на это решались всего 15% мужчин и 13% женщин.

В 2021 году ситуация выглядела полярно противоположно — до 25 лет женились всего 15% мужчин, а более 42% сделали это после 35 лет. Выйти замуж до 25 лет решили 25% женщин, а 35% стали невестами в возрасте старше 35 лет.