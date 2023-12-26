Более 50 физкультурных и спортивных мероприятий проведут в Карелии в новогодние праздники

«Декада спорта и здоровья» пройдет по всей России с 1 по 8 января.

Около 9 тысяч жителей Карелии примут участие в «Декаде спорта и здоровья», которая пройдет по всей России с 1 по 8 января, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.



В Карелии планируется провести более 50 физкультурных и спортивных мероприятий.



В Петрозаводске 1 января состоится легкоатлетический «Забег желаний». Традиционно участники стартуют от «Ротонды» на набережной Онежского озера.





Похожий забег пройдет и в Кондопоге. Желающих приглашают на акцию по бегу и скандинавской ходьбе «Кондопога! Побегай 1 января!».



Кроме того, в праздничные дни жителей и гостей Петрозаводска ждут на новогоднем празднике на лыжной трассе «Фонтаны», а также на фестивале «Зимние Фонтаны».



С 4 по 8 января в акватории озера Легмозеро встретятся любители сноукайтинга.





Множество физкультурных мероприятий будет организовано и в районах республики.



С 5 по 7 января в Костомукше, Суоярвском и Беломорском округах, а также в Кемском, Лахденпохском, Калевальском, Медвежьегорском, Лоухском районах Карелии пройдет лыжная «Рождественская гонка».





Помимо этого, в Костомукше пройдет рождественский турнир по настольному теннису и новогодний шахматный турнир. В Суоярвском округе — соревнования по мини-футболу. В Кондопожском районе состоятся матчи по волейболу, пройдет турнир по шахматам, а также лыжный «Рождественский командный спринт».





Жителей Сегежского района приглашают на турнир по хоккею и плаванию. В Кемском районе пройдет турнир по хоккею с мячом и настольному теннису. В Лахденпохском — соревнования по флорболу.

Жители Калевальского района смогут принять участие в соревнованиях по народной игре кюккя. В Пудожском районе пройдут соревнования по баскетболу, а в Медвежьегорском — по волейболу.

В Сортавальском районе пройдут соревнования по конькобежному спорту и фестиваль по плаванию. В Пряжинском — Рождественский турнир по волейболу, баскетболу и мини-футболу, а в Лоухском — гонки на ватрушках.

В Олонецком и Муезерском районах состоятся турниры по шахматам, волейболу и теннису.