Более 50 км ж/д путей отремонтируют в Карелии

В 2018 году в границах Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги планируется отремонтировать 52,1 км пути, в том числе будет проведен капитальный ремонт 20,6 км пути.

Как рассказали в пресс-службе карельского филиала ОЖД, основной объем капитальных работ запланирован на участке Веркко – Застава и станции Новые Пески. Это последние километры участка Томицы – Суоярви, оставшиеся на деревянном основании.

После проведения работ рельсошпальная решетка на данном участке будет заменена на железобетонную, которая обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

В рамках проведения работ планируется задействовать порядка 20 единиц путевой техники.