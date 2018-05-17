Более 50 км ж/д путей отремонтируют в Карелии

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В 2018 году в границах Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги планируется отремонтировать 52,1 км пути, в том числе будет проведен капитальный ремонт 20,6 км пути.
Как рассказали в пресс-службе карельского филиала ОЖД, основной объем капитальных работ запланирован на участке Веркко – Застава и станции Новые Пески. Это последние километры участка Томицы – Суоярви, оставшиеся на деревянном основании.
После проведения работ рельсошпальная решетка на данном участке будет заменена на железобетонную, которая обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.
В рамках проведения работ планируется задействовать порядка 20 единиц путевой техники.
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