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Новости. Общество
21:05, 12 Декабря 2018
фото: depositphotos.com © URA.RU

Более 50% работодателей России отказались повышать зарплаты в 2019 году

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Более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в следующем, 2019 году.

К такому выводу пришли аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников rabota.ru, сообщает РБК.

Опрос проводился среди 655 представителей российских компаний, их руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех российских федеральных округов с 4 по 11 декабря.

На вопрос, будет ли в компании проходить индексация заработных плат работников, утвердительно ответили только 18% опрошенных, отрицательно — 56%, еще четверть респондентов затруднились ответить.

Работодатели отмечали, что будут повышать зарплаты точечно и только по некоторым позициям в индивидуальном порядке. Некоторые опрошенные указывали, что намерены в наступающем году повысить объемы работы, поскольку, по их мнению, «люди недозагружены». В одних компаниях пообещали повысить зарплаты только в том случае, если покупательская способность вернется на уровень 2014 года. В других подчеркнули, что у них зарплаты заморожены с 2016 года.

"Исходя из полученных данных опроса и комментариев респондентов, четко прослеживается тенденция: работодатели готовы повышать зарплаты избранным результативным сотрудникам, которые прямо или косвенно влияют на рост бизнеса. Таких сотрудников будут искать, удерживать и поощрять деньгами и нематериальными бонусами", — прокомментировал руководитель пресс-службы rabota.ru Сергей Денисенко.

Большинство российских работодателей не планируют премировать сотрудников и по итогам работы за 2018 год, следует из результатов недавнего опроса rabota.ru. Выплата премий не входит в планы как минимум 58% опрошенных представителей компаний в стране; 24% ответили, что премируют только некоторых сотрудников; а 18% заверили, что начислят вознаграждение всем своим работникам.

Другой проведенный в октябре социологический опрос показал, что почти три четверти россиян (73%) в целом довольны своей работой, а более половины (58%) удовлетворены размером зарплаты.

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