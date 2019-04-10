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Новости. Общество
09:36, 10 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Более 50 соотечественников из-за рубежа приехали в Карелию по программе переселения

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Начавшийся в Карелии в 2019 году новый этап программы переселения соотечественников из-за рубежа позволил за первые несколько месяцев привлечь в республику 50 граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении.

Как сообщила пресс-служба правительства Карелии, в числе претендентов на участие в программе представители таких специальностей, как врачи, инженеры горной промышленности и металлургии, строители, водители, студенты профессиональных образовательных учреждений Карелии, индивидуальные предприниматели.

Сколько соотечественников из-за рубежа планирует принять в ближайшее время Карелия, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2019-04-10 10:44:57
Нафиг не нужны. Самим местов в детсадах и школах не хватает, эти еще приперлись.
Изя
2019-04-10 10:12:05
Сумневаюсь что то в этом . Да , и уехавших " карелов" не вернёшь . :)
Гость
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