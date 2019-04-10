Более 50 соотечественников из-за рубежа приехали в Карелию по программе переселения

Начавшийся в Карелии в 2019 году новый этап программы переселения соотечественников из-за рубежа позволил за первые несколько месяцев привлечь в республику 50 граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении.

Как сообщила пресс-служба правительства Карелии, в числе претендентов на участие в программе представители таких специальностей, как врачи, инженеры горной промышленности и металлургии, строители, водители, студенты профессиональных образовательных учреждений Карелии, индивидуальные предприниматели.

Сколько соотечественников из-за рубежа планирует принять в ближайшее время Карелия, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".