09:36, 10 Апреля 2019
Более 50 соотечественников из-за рубежа приехали в Карелию по программе переселения
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Начавшийся в Карелии в 2019 году новый этап программы переселения соотечественников из-за рубежа позволил за первые несколько месяцев привлечь в республику 50 граждан Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении.
Как сообщила пресс-служба правительства Карелии, в числе претендентов на участие в программе представители таких специальностей, как врачи, инженеры горной промышленности и металлургии, строители, водители, студенты профессиональных образовательных учреждений Карелии, индивидуальные предприниматели.
Сколько соотечественников из-за рубежа планирует принять в ближайшее время Карелия, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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