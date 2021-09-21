Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Более 50 водителей в городе горняков Карелии наказаны за парковку на газонах

Новости. Общество
11:29, 25 Сентября 2021
фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Новости партнеров

В Костомукше составили 54 протокола в отношении водителей, паркующих свои автомобили на газонах.

На очередной административной комиссии в Костомукше рассмотрели 55 протоколов, из которых  54 касались парковки в неположенном месте, пишет «64-я параллель онлайн».

На «разбор полетов» явились шесть человек. Четверо из пришедших получили предупреждения, потому что порядок нарушили впервые. Но к двоим комиссия была строга и выписала штрафы за повторные проступки.

На всех шестерых пришедших костомукшан составили протоколы за парковку в неположенном месте. В ответ они пожаловались на отсутствие стоянок на придомовых территориях. Многие за неимением выбора оставляют свои машины на газонах или детских площадках, тем самым нарушая правила.

И.о. главы округа Сергей Новгородов напомнил, что проблемы с парковочными местами могут решить только жильцы домов.

– У нашего дома неудобный двор для подъезда транспорта, – возмутился один из нарушителей. – Мы уже три года пытаемся собрать подписи на отсыпку парковки, но некоторые жильцы против. Одна из жительниц дома специально делает снимки неправильно припаркованных автомобилей. Вот и мою машину она запечатлела на камеру. А я тогда всего на пять минут отлучился домой за сумками. Я не мог свой автомобиль поставить в другое место, так как неподалеку стояла скорая, она бы не выехала.

– Если парковочных мест не хватает, то ставьте машину на платную стоянку. Вы нашли средства купить автомобиль, значит, у вас есть средства его содержать. Так почему вы не заботитесь о стоянке, чтобы не нарушать правила парковки? В вашей ситуации можно было найти другой выход и поставить автомобиль в другое место, – возразил Сергей Новгородов.

Всего комиссия вынесла 41 предупреждение и выписала 13 штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»