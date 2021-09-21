Более 50 водителей в городе горняков Карелии наказаны за парковку на газонах

В Костомукше составили 54 протокола в отношении водителей, паркующих свои автомобили на газонах.

На очередной административной комиссии в Костомукше рассмотрели 55 протоколов, из которых 54 касались парковки в неположенном месте, пишет «64-я параллель онлайн».

На «разбор полетов» явились шесть человек. Четверо из пришедших получили предупреждения, потому что порядок нарушили впервые. Но к двоим комиссия была строга и выписала штрафы за повторные проступки.

На всех шестерых пришедших костомукшан составили протоколы за парковку в неположенном месте. В ответ они пожаловались на отсутствие стоянок на придомовых территориях. Многие за неимением выбора оставляют свои машины на газонах или детских площадках, тем самым нарушая правила.

И.о. главы округа Сергей Новгородов напомнил, что проблемы с парковочными местами могут решить только жильцы домов.

– У нашего дома неудобный двор для подъезда транспорта, – возмутился один из нарушителей. – Мы уже три года пытаемся собрать подписи на отсыпку парковки, но некоторые жильцы против. Одна из жительниц дома специально делает снимки неправильно припаркованных автомобилей. Вот и мою машину она запечатлела на камеру. А я тогда всего на пять минут отлучился домой за сумками. Я не мог свой автомобиль поставить в другое место, так как неподалеку стояла скорая, она бы не выехала.

– Если парковочных мест не хватает, то ставьте машину на платную стоянку. Вы нашли средства купить автомобиль, значит, у вас есть средства его содержать. Так почему вы не заботитесь о стоянке, чтобы не нарушать правила парковки? В вашей ситуации можно было найти другой выход и поставить автомобиль в другое место, – возразил Сергей Новгородов.

Всего комиссия вынесла 41 предупреждение и выписала 13 штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.