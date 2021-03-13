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Более 500 человек находятся в ковид-центрах Карелии, 8 из них – борются за жизнь с помощью ИВЛ

Новости. Общество
09:40, 14 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые госпитализированы с коронавирусом.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова, по состоянию на утро 14 марта в ковид-центрах находятся 510 человек.

Из них 444 находятся в состоянии средней тяжести, 58 человек – в тяжелом состоянии и 8 – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ (из них трое – на инвазивной ИВЛ).

Напомним, что по данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки в Карелии подтверждены два смертельных случая от COVID-19.  Всего за время пандемии умерло 342 человека.

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