Более 500 человек находятся в ковид-центрах Карелии, 8 из них – борются за жизнь с помощью ИВЛ

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые госпитализированы с коронавирусом.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова, по состоянию на утро 14 марта в ковид-центрах находятся 510 человек.

Из них 444 находятся в состоянии средней тяжести, 58 человек – в тяжелом состоянии и 8 – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ (из них трое – на инвазивной ИВЛ).

Напомним, что по данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки в Карелии подтверждены два смертельных случая от COVID-19. Всего за время пандемии умерло 342 человека.