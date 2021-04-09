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Более 500 любителей бега приняли участие в космическом забеге в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
16:08, 10 Апреля 2021
фото: vk.com/minsportkarelia
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В столице Карелии в пятый раз прошел космический спортивный фан-забег CosmoKarjala.

Любители бега и скандинавской ходьбы открыли сегодня в Петрозаводске соревновательный сезон на космическом спортивном фан-забеге CosmoKarjala, сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Первыми на набережной Онежского озера стартовали дети на дистанции 100 метров и 650 метров. На финише каждого маленького спортсмена ждали объятия родителей и поддержка зрителей.

Взрослые преодолели символическую дистанцию 1961 метр в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-10 17:38:55
Либерда злобно шипела в кустах за железякой дружбы.
Off
2021-04-10 18:16:40
театральный критик, социопатка . Да два депутата ЗС РК от ЛДПР ..дадут прикурить в беге, сотне таких как ты бездельников , твое место в кустах с фотоаппаратом ..
Leopol'd
2021-04-10 16:33:12
Почему без масок?! Где росгвардия? Мэрия на 11.04 коммунистам не разрешила и междусобойчик, на площади устроить. Типа антиковидные меры...
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