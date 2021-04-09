Более 500 любителей бега приняли участие в космическом забеге в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии в пятый раз прошел космический спортивный фан-забег CosmoKarjala.

Любители бега и скандинавской ходьбы открыли сегодня в Петрозаводске соревновательный сезон на космическом спортивном фан-забеге CosmoKarjala, сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Первыми на набережной Онежского озера стартовали дети на дистанции 100 метров и 650 метров. На финише каждого маленького спортсмена ждали объятия родителей и поддержка зрителей.

Взрослые преодолели символическую дистанцию 1961 метр в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.