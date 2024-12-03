Несколько сотен жителей Карелии пострадали от укусов бродячих собак за девять месяцев

Статистикой поделились в пресс-службе правительства.

Жители Карелии пострадали от укусов бездомных собак 575 раз за девять месяцев 2024 года. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

За весь прошлый год в регионе зарегистрировано 589 случаев травмирования, а в 2022 году - 568. На людей нападают как животные, которых выпускают на самовыгул, так и бездомные.

Жители республики регулярно обращаются с жалобами на агрессивных животных. Периодически власти поручают спецорганизациям отлавливать собак. Например, в 2022 году выловили 904 собаки, а в 2023 году - 944. За девять месяцев 2024 года - 423 собак.

Ранее мы писали о том, что в Кондопожском районе власти организовали отлов бездомных животных.