Несколько сотен жителей Карелии пострадали от укусов бродячих собак за девять месяцев

Статистикой поделились в пресс-службе правительства.
Жители Карелии пострадали от укусов бездомных собак 575 раз за девять месяцев 2024 года. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
За весь прошлый год в регионе зарегистрировано 589 случаев травмирования, а в 2022 году - 568. На людей нападают как животные, которых выпускают на самовыгул, так и бездомные.
Жители республики регулярно обращаются с жалобами на агрессивных животных. Периодически власти поручают спецорганизациям отлавливать собак. Например, в 2022 году выловили 904 собаки, а в 2023 году - 944. За девять месяцев 2024 года - 423 собак.
Ранее мы писали о том, что в Кондопожском районе власти организовали отлов бездомных животных.
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