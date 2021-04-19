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Более 560 водителей попались в Карелии пьяными с начала года

Новости. Общество
14:39, 20 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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За 3,5 месяца 2021 года автоинспекторы отстранили от управления транспортом 566 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД, из 566 водителей-нарушителей 60 сели за руль пьяными повторно.

Так, в Сортавальском районе недавно остановили автомобиль «Нива», за рулём которого находился 48-летний пьяный водитель. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0.21 промилле.

В Питкярантском районе на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» был остановлен 53-летний мужчина. Он управлял Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения. Его обследование показало 0.781 промилле.

За нетрезвую езду водителей ждёт штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.

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