Более 600 стеклянных бутылок вынесли с территории парка Беличий остров

На выходных прошли субботники на Кукковке и в Сайнаволоке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 19 сентября, в мире отмечали День чистоты. Жители Петрозаводска не остались в стороне и приняли участие в экологических акциях.

Молодёжный центр "Смена" провёл мероприятие "Быстрее, чем белка!". Субботник с элементами состязания на территории парка Беличий остров стал для петрозаводчан осенней традицией. Всего к акции присоединились 13 команд образовательных организаций города и инициативных групп.

"По примерным подсчётам участникам удалось убрать с территории парка 200 ПЭТ- и более 600 стеклянных бутылок, 200 крышек, 100 жестяных банок, покрышки и даже огнетушитель", – отмечают организаторы.