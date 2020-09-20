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Более 600 стеклянных бутылок вынесли с территории парка Беличий остров

Новости. Общество
16:30, 21 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Молодежный центр "Смена"
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На выходных прошли субботники на Кукковке и в Сайнаволоке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 19 сентября, в мире отмечали День чистоты. Жители Петрозаводска не остались в стороне и приняли участие в экологических акциях. 

Молодёжный центр "Смена" провёл мероприятие "Быстрее, чем белка!". Субботник с элементами состязания на территории парка Беличий остров стал для петрозаводчан осенней традицией. Всего к акции присоединились 13 команд образовательных организаций города и инициативных групп.

"По примерным подсчётам участникам удалось убрать с территории парка 200 ПЭТ- и более 600 стеклянных бутылок, 200 крышек, 100 жестяных банок, покрышки и даже огнетушитель", – отмечают организаторы.

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