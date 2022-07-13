Более 70 домов в центре Петрозаводска останутся без горячей воды в августе

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16:07, 22 Июля 2022
фото: © Сергей Словохотов

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ЕДДС Петрозаводска предупредила об отключении горячего водоснабжения из-за ремонта сетей.

По сообщению ЕДДС, 2 августа с 8:00 до 20:00 планируется отключение горячего водоснабжения в центре города. Воды не будет на ул. Андропова, д. 3, 4, 5, 6, 9, ул. Дзержинского, д. 3, 4, 4А, 6, 9, 10, 12, пр. Карла Маркса, д. 1Б, 3А, 6, 6А, 12, 14, 18, 20, 22, ул. Кирова, д. 3, 7, 8, 8А, 10, 12, 15, 18, пл. Кирова, д. 2, 4, 10, 10А, ул. Куйбышева, д. 5, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, пр. Ленина, д. 1, 3, 1А, 5, 7, 11А, 11В, 13, 17, 19, 21, ул. Пушкинская, д. 3, 5, 7, 11, 13, 17, ул. Свердлова, д. 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 26, ул. Германа Титова, д. 2, 7, 9, 12.

Причина отключения — плановые работы на сетях АО «ПКС — Тепловые сети».

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска обратились в прокуратуру из-за срыва сроков подключения горячей воды.

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