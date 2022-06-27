Власти Петрозаводска обратились в прокуратуру из-за срыва сроков подключения горячей воды

Администрация Петрозаводска направила в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку причин срыва сроков восстановления горячего водоснабжения.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Мы направили обращение в прокуратуру и в Госкомитет по жилищному надзору для проведения проверки ресурсоснабжающих организаций. Надзорные органы дадут оценку действиям коммунальщиков», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Он напомнил, что график отключения горячей воды для производства сезонных работ был согласован еще в марте со всеми ресурсоснабжающими организациями. Сроки не должны превышать двух недель, подключение планировалось 6 июля.

«Сегодня мы видим, что на необходимые параметры давления они не вышли ни вчера к вечеру, ни даже сегодня утром. Срыв согласованного графика недопустим!», — заявил Любарский.

Как сообщалось ранее, коммунальщики высказывают противоречивые версии о причинах отсутствия горячей воды.