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Коммунальщики дали противоречивые версии отсутствия «тепленькой» у жителей Петрозаводска

Новости. Общество
10:19, 07 Июля 2022
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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Компания «ТГК-1» и «ПКС-Водоканал» объяснили, почему горячая вода не дошла до домов жителей Петрозаводска.

Горячая вода по графику должна была вернуться в дома петрозаводчан в минувшую среду, 7 июля. Как отмечали в мэрии. это произойдет не одномоментно, а в течение дня. Однако к вечеру в микрорайонах Кукковка, Древлянка, Перевалка, Центр, Голиковка горячая вода так и не появилась.

Владимир Любарский на своей странице написал, что сбой в подаче «тепленькой» произошел из-за воздушных пробок.

В свою очередь, пресс-служба компании «ТГК-1» в комментарии «Столице на Онего» объяснила, что в настоящее время продолжается заполнение тепловой сети: к оборудованию и  Петрозаводской ТЭЦ замечаний нет.

При этом в компании отметили со ссылкой на ЕДДС Петрозаводска, что на 8 утра 7 июля на тепловых сетях вне зоны ответственности ТЭЦ до сих пор есть три повреждения: ул. Машезерская, 25, ул. Калинина, 32, пл. Ленина, 1.

Предполагается, что именно повреждения на сетях и могут быть причиной того, что горячая вода никак не может дойти до жителей Голиковки, Кукковки и Центра.

Но, по информации «ПКС-Водоканал», повреждения есть на Машезерской, 25 и Ленина, 4.

«Все повреждения локализованы, по Калинина аварии на сетях нет. Подаваемая вода не соответствует параметрам гидравлики — давление ниже нормы. Как только гидравлический режим ТЭЦ будет восстановлен, в городе возобновят подключение горячей воды. Сети АО „ПКС-Тепловые сети“ находятся в полной готовности»,  — заявили в «ПКС-Водоканал».

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