Более 700 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии

В прокуратуре республики озвучили точную сумму украденных денег за 2024 год.

Как собщили в надзорном ведомстве, мошенники похитили у жителей Карелии 736 миллионов 414 тысяч рублей с начала года.

По сведениям прокуратуры Карелии на 2 декабря, жертвами дистанционных аферистов стали 2442 человека.

Самая большая сумма ущерба за прошедшую неделю составила почти 7 млн рублей.