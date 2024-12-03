Более 700 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии

В прокуратуре республики озвучили точную сумму украденных денег за 2024 год.
Как собщили в надзорном ведомстве, мошенники похитили у жителей Карелии 736 миллионов 414 тысяч рублей с начала года.
По сведениям прокуратуры Карелии на 2 декабря, жертвами дистанционных аферистов стали 2442 человека.
Самая большая сумма ущерба за прошедшую неделю составила почти 7 млн рублей.
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