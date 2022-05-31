Более 80 человек прошли в полуфинал конкурса «Лидеры Карелии – 2022»

В карельском филиале РАНХиГс 4 и 5 июня прошли оценочные тренинги лидерства для полуфиналистов конкурса «Лидеры Карелии – 2022».

В этом году конкурс объединил 105 участников, среди которых были не только жители нашей республики, но и те, кто проживает в иных регионах: Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Курган и Пермь.

Прием заявок на конкурс проходил с 31 января по 5 мая. Среди основных требований к участникам: опыт управленческой деятельности от 1 года, возраст до 50 лет.

В рамках следующего этапа конкурса участники демонстрировали свои знания в заочном тестировании в области историко-культурного наследия, конституционного права республики и русского языка. Кроме того, им предстояло пройти диагностику собственного управленческого потенциала.

Успешно справились с заданиями и прошли в полуфинал 84 конкурсанта. Со списком полуфиналистов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что региональный конкурс лидерства был впервые проведен в Карелии в 2018 году по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. Оператором конкурса выступает карельский филиал РАНХиГС.

Главный приз этого года – 100000 рублей на реализацию проекта, разработанного в рамках конкурса. Также все финалисты «Лидеры Карелии» будут включены в кадровый резерв республики.