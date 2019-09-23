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Новости. Общество
20:40, 23 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Более 80% преступлений против детей совершают их родственники, показало исследование

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Журналисты изучили более 400 судебных решений в базе ГАС "Правосудие" о преступлениях против детей.

Более 80% преступлений против детей совершаются родственниками и близкими людьми (отчим, мачеха, сожитель или сожительница родителя). 

Журналисты изучили более 400 судебных решений в базе ГАС "Правосудие" о преступлениях против детей, совершенных по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, побоях и убийствах, пишет "Новая газета". 

Только в случаях, когда здоровью ребенка был причинен тяжкий вред подсудимые чаще получали реальные сроки, чем условные. Если ребенку причинили средний вред здоровью – то больше 60% приговоров – это условные сроки. А по статье за истязания – более 70%.

Каждое седьмое уголовное дело по факту насилия над детьми было прекращено. Большая часть из них – в связи с примирением сторон. Адвокат и специалист по семейному и детскому праву назвал это дырой в законодательстве.

"Совсем без последствий такие преступления оставаться не должны. Даже если ребенок простил своего родителя, у государства должно остаться право привлечь человека к ответственности", – считает адвокат.

В 40% от всех рассмотренных судебных решений смягчающим обстоятельством становилось наличие у подсудимых других детей, которые не стали жертвами насилия. При этом совершение преступления по отношению к ребенку его собственным родителем обычно признается отягчающим обстоятельством. Но сожителей, не усыновивших детей, это не касается, несмотря на совместное проживание.

Поводами для избиений детей часто становились мелкие проступки: громкий плач ребенка, нежелание ложиться спать или идти домой,  плохая успеваемость в школе или отказ в помощи по дому и др. Половина всех преступлений в семье совершалась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нередко в судебных решениях жертвами подсудимых называли не только их детей, но также жен и сожительниц. После принятия закона о декриминализации домашнего насилия от уголовной ответственности могут освобождаться и те родители, которые истязали своих детей долгое время.

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