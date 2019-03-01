Более 9 тысяч жителей Карелии будут расселены в рамках новой программы расселения аварийного жилья

В фонде содействия реформированию ЖКХ подвели итоги реализации программы расселения аварийного жилья в Карелии и обсудили перспективы нового этапа программы.

В минувший четверг в Москве исполняющий обязанности Главы республики Александр Чепик встретился с генеральным директором - председателем правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

Стороны обсудили вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2014-2017 годы. Согласно оперативной информации, размещённой на сайте фонда, на 1 января этого года Карелия выполнила программу по переселению граждан из аварийного фонда. Значительное форсирование темпов исполнения Программы произошло после назначения Главой региона Артура Парфенчикова. Были выявлены ранее неучтенные 23 тысячи квадратных метров жилья - все они на 1 января 2019 года были расселены. Также сданы все дома, построенные по действующей с 2014 года программе.



«С Республикой Карелия были сложные, но рабочие отношения. А с приходом новой команды вы взялись активно и вытащили ситуацию. То, что вы сделали, оказало влияние на социальную обстановку в республике - более 8 тысяч человек переселили. Это хороший результат для республики. На сегодня с учетом выявленного жилья вы всё сделали. Сейчас идёт процесс оформления документов. Когда эти недочеты исправите, вы полностью отчитаетесь по программе за предыдущий период. Спасибо за хорошую работу - это действительно так», - подытожил Константин Цицин.

Итоговые отчеты об исполнении программы направлены Минстроем Карелии в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В установленный срок – до 1 апреля 2019 года специалисты фонда проверят отчетность.



На встрече обсуждались и задачи по новой программе. Карелии будут выделены более 7 миллиардов рублей для расселения 160 тысяч квадратных метров жилья. Софинансирование республики составит один процент. До 1 сентября 2025 года планируется переселить более 9 тысяч человек. Основной упор при строительстве новых домов будет делаться на энергоэффективность нового жилья.

Александр Чепик поблагодарил фонд за поддержку и отметил, что Карелия готова для реализации нового этапа программы. Строительные площадки готовятся, подводятся коммуникации, учтены все ошибки предшественников. Уже сейчас проекты домов проходят государственную экспертизу.

"Установлен тотальный контроль над подрядчиками. Хочешь работать с федеральными деньгами - подрядчик должен понимать, что будут жесткие требования в отношении качества домов", - добавил Александр Чепик.