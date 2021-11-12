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Более чем на 2 миллиона рублей обманула государство экс-работница лесничества в Карелии

Новости. Криминал
15:08, 28 Декабря 2021
фото: © pavon.kz

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Работница лесничества в Прионежском районе и двое ее родственников обвиняются в 9 преступлениях, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего лесничего и двух ее родственников. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении 9 преступлений.

Расследование установило, что в 2014–2017 годах злоумышленница и ее родственники подыскали девятерых жителей Прионежского района, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, и обманом задешево купили у них эту древесину, продав ее затем третьим лицам.

При этом женщина, пользуясь служебным положением, скрыла мошенничество, подготовив необходимые документы о выделении лесных насаждений и об их целевом использовании.

Ущерб от преступлений составил более 2,2 миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1
2021-12-28 16:11:06
Мелко сработала , украла бы Курган не посадили бы .
Hoвый
2021-12-28 15:58:47
У водицы да не напиться. Женский батальон васи попова тоже не страдал от жажды.
Гость
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