Более чем на 2 миллиона рублей обманула государство экс-работница лесничества в Карелии

Работница лесничества в Прионежском районе и двое ее родственников обвиняются в 9 преступлениях, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего лесничего и двух ее родственников. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении 9 преступлений.

Расследование установило, что в 2014–2017 годах злоумышленница и ее родственники подыскали девятерых жителей Прионежского района, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, и обманом задешево купили у них эту древесину, продав ее затем третьим лицам.

При этом женщина, пользуясь служебным положением, скрыла мошенничество, подготовив необходимые документы о выделении лесных насаждений и об их целевом использовании.

Ущерб от преступлений составил более 2,2 миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.