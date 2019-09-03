Более четырех тысяч жителей Карелии попросили признать их предпенсионерами

За восемь месяцев 2019 года в Пенсионный фонд Карелии поступило 4136 запросов об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста.

Как сообщают в карельском отделении ПФР, положительные решения вынесены по 3376 запросам (82% от общего числа).

В отношении 3254 человек запросы поступили в электронном виде от агентств занятости и работодателей Карелии, 882 жителя республики обратились в Пенсионный фонд лично.

С января этого года предпенсионеры имеют право на определенные льготы. Это два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты для работающих предпенсионеров. Безработные граждане, имеющие статус предпенсионера, могут получать повышенное пособие по безработице в размере 11 280 руб. по линии службы занятости. Кроме того, агентства занятости населения республики разработали программу профессионального обучения граждан предпенсионного возраста (работающих и неработающих), которая дает возможность обучиться за счет бюджета, получив новую профессию, либо развив уже имеющиеся знания.