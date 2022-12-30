Более десятка домов в Петрозаводске остались без холодной воды из-за аварии

Холодное водоснабжение отключено сегодня на трех улицах микрорайона Кукковка.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Под отключения попали ул. Ровио, д. 4А, 6, ул. Балтийская. д. 1А, 3. 7, 9, 5, 11, 11А, 11Б, 5В, 5Б, ул. Лыжная, д. 14.
«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО „ПКС — Водоканал“», — пояснили в ЕДДС.
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