Более десятка пожарных пытались спасти горящий дом в Карелии

МЧС Карелии сообщило подробности серьезного пожара, произошедшего в субботу в поселке Пяжиева Сельга Прионежского района.

Возгорание в жилом доме на улице Железнодорожная произошло около пяти часов вечера.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения не только Прионежского района, но и Петрозаводска - 11 человек личного составал и 3 единицы техники.

Как сообщили "Столице на Онего" в региональном МЧС, из горящего здания пожарные вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться.

Борьба с огнем продолжалась в течение часа, но дом спасти не удалось - здание почти полностью уничтожено.