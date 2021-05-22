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Более десятка жителей Карелии попались в руки росгвардейцев за административные правонарушения

Новости. Общество
09:15, 23 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Патрули Росгвардии по охране объектов и квартир в течение недели задержали 11 человек за административные правонарушения, сообщили в региональном управлении.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Карелия с 15 по 21 мая по подозрению в совершении преступлений задержаны четыре человека, сообщили в ведомстве.

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21.05.2021 10:11

Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные правонарушения.

Совершено 545 выездов по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в восьми случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее сообщалось о задержании силами Росгвардии мужчины, который пытался вынести мясо из магазина в Петрозаводске, спрятав его в детской коляске.

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