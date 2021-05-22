Реклама на сайте
Прислать новость
Ливни накроют Карелию в воскресенье
22.05.2021 17:00
Козел гуляет по Петрозаводску (ФОТОФАКТ) 6
22.05.2021 10:46
Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему он раньше не «светился» 4
22.05.2021 15:05
Легковушка врезалась в машину дорожной службы в Петрозаводске
22.05.2021 17:28

Более двадцати больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:56, 23 Мая 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов в ковид-центрах республики.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах Карелии находятся 333 пациента с коронавирусом.

Преобразите свой город в несколько кликов
21.05.2021 10:11

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, 307 из них – в состоянии средней тяжести, 21 пациент – в тяжелом состоянии. Еще 5 больных COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным на 23 мая 2021 года от коронавируса в Карелии скончалось 529 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 1
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 21
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 9
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»