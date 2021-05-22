Более двадцати больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов в ковид-центрах республики.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах Карелии находятся 333 пациента с коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, 307 из них – в состоянии средней тяжести, 21 пациент – в тяжелом состоянии. Еще 5 больных COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным на 23 мая 2021 года от коронавируса в Карелии скончалось 529 человек.