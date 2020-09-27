Более двух десятков пьяных водителей остановили в выходные сотрудники ГИБДД Карелии

В минувшие выходные дни на дорогах Карелии 21 водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД республики.

Двух водителей в состоянии опьянения автоинспекторы отстранили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Материалы по данному факту переданы для возбуждения уголовного дела в отдел полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.