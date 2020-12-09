Более двух тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

В Карелии общее число детей, инфицированных коронавирусной инфекцией, на 10 декабря составило 2063 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 декабря по статистике в Карелии был 19641 инфицированный коронавирусом, из общего числа 2046 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 10 декабря, – уже 20068 ковидных больных, из которых 2063 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 17 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии три человека скончались от коронавируса и 427 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 20068 человек. Выздоровел – 12281 . Умер 121 пациент.