Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число погибших в ДТП в Петрозаводске выросло в три раза 4
Сегодня 07:25
Молодые россияне сочли стариков обузой 12
09.12.2020 19:40
Женщина потеряла память и второй раз вышла замуж за своего мужа 1
09.12.2020 21:30
Концерт Мужского хора Карелии транслировался на всю страну (ВИДЕО) 3
09.12.2020 14:54
Детям войны хотят присвоить особый статус 2
Новое
Сегодня 09:51
Туристы массово меняют новогодние туры с Санкт-Петербурга на Карелию 15
09.12.2020 15:42
Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года
09.12.2020 20:40

Более двух тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:35, 10 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин
Загрузка...

В Карелии общее число детей, инфицированных коронавирусной инфекцией, на 10 декабря составило 2063 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 9 декабря по статистике в Карелии был 19641 инфицированный коронавирусом, из общего числа 2046 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 10 декабря, – уже 20068 ковидных больных, из которых 2063 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 17 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии три человека скончались от коронавируса и 427 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 20068 человек. Выздоровел – 12281 . Умер 121 пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-10 09:59:03
Педроссы доруководились ... уже дети страдают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»