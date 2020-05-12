Более двух тысяч мам в Карелии получат увеличенное пособие по уходу за ребенком

Министр социальной защиты республики рассказала, кто получит увеличенное в два раза пособие по уходу за ребенком.

В ходе "прямой линии", посвященной мерам социальной поддержки граждан в период пандемии коронавируса, глава Минсоцзащиты Ольга Соколова сегодня разъяснила, какие изменения произойдут в выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

"Изменение, которое будет внесено, касается тех граждан, которые не попадают под обязательное социальное страхование, но которые получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как правило, это молодые мамочки, студенческие семьи, женщины, которые родили ребенка, а в этот момент их работодатель прошел через процедуру ликвидации. Они получают пособия на ребенка до 1,5 лет через органы социальной защиты. У нас в республике их 2105 человек. И здесь особенность в том, что минимальной размер этого пособия составляет 3 375 рублей на первого ребенка. Если оно выплачивается на второго ребенка, его размер увеличивается в два раза. А согласно предложению президента этот минимальный размер увеличится в два раза - с 3375 до 6750 рублей", - рассказала Ольга Соколова.

По словам министра, по данному решению президента должны быть приняты дополнительные изменения в законодательстве.

"Как только они будут внесены на федеральном уровне, у нас будут основания внести изменения в наш программный комплекс, чтобы 2105 женщин смогли поучить увеличенный размер пособия по уходу за ребенком", - уточнила министр.

Заявления на выплаты женщинам писать будет не нужно.

Кроме того, Ольга Соколова разъяснила порядок выплаты 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. На эту выплату имеют право жители республики, в чьих семьях родились дети с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, того момента, когда вступил закон о маткапитале на первого ребенка.

"Обратиться за этой выплатой граждане могут до 1 октября нынешнего года. Время еще есть. Семьи получат выплату за три месяца: апрель, май и июнь", - сказал глава Минсоцзащиты республики.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.