Более двух тысяч жителей Карелии не могут подключиться к "цифре"

Операторы "горячей линии" приняли порядка 10 тысяч звонков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Из них 2,3 тысячи – это обращения за помощью волонтеров. В настоящее время в работе находится около 300 заявок.

Горячая линия по переходу на цифровое телевидение работает в Карелии в круглосуточном режиме. Ее телефон 8-800-200-33-60.

В населенных пунктах, которые расположены вне зоны эфира, имеется возможность использования приема телепрограмм с использованием спутникового оборудования. Социально незащищенные категории граждан имеют право на получение компенсации на приобретение и установку комплектов спутникового ТВ.