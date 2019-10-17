Более двух тысяч жителей Карелии не могут подключиться к "цифре"

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Операторы "горячей линии" приняли порядка 10 тысяч звонков, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Из них 2,3 тысячи – это обращения за помощью волонтеров. В настоящее время в работе находится около 300 заявок.
Горячая линия по переходу на цифровое телевидение работает в Карелии в круглосуточном режиме. Ее телефон 8-800-200-33-60.
В населенных пунктах, которые расположены вне зоны эфира, имеется возможность использования приема телепрограмм с использованием спутникового оборудования. Социально незащищенные категории граждан имеют право на получение компенсации на приобретение и установку комплектов спутникового ТВ.
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