Более половины мурманчан, пострадавших от укусов клещей, побывали в Карелии

В медицинские организации Мурманской области по поводу присасывания клещей обратилось 11 человек.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, все обратившиеся по поводу присасывания клещей были не привиты, выезжали за пределы области в регионы, отнесённые к неблагополучным территориям по клещевым инфекциям.



Более половины обратившихся (54,0%) были укушены клещами на территории Республики Карелия.



Также в список территорий, откуда пострадавшие вернулись в Мурманскую область, вошли Астраханская, Вологодская, Новгородская, Тульская области.

По состоянию на 15 июня текущего года исследовано 4 экземпляра клещей, снятых с пострадавших, у исследованных особей возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

Клещи являются переносчиками многих серьёзных инфекционных заболеваний, возбудителей которых паразиты передают человеку во время укуса (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, туляремия, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, пятнистая лихорадка).

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.