890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За 367 млн рублей подрядчик устранит деформации и повреждения асфальта в столице Карелии 5
28.06.2020 11:49
В Кондопожском районе Карелии временно перекроют трассу (СРОЧНО)
28.06.2020 14:23
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕБОИ С БЕНЗИНОМ, ЕЩЕ РАЗ ПО 10 ТЫСЯЧ ДЕТЯМ И ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА ПРИЕХАТЬ В КАРЕЛИЮ
28.06.2020 19:00
Пассажирские перевозки внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса 1
28.06.2020 15:59

Более полумиллиарда рублей получат образовательные организации Карелии на ремонт

Новости. Общество
10:11, 29 Июня 2020
фото: © Минобразования Карелии
Загрузка...

На выделенные средства будут отремонтированы кабинеты, санузлы и прочие помещения в образовательных организациях, в том числе и в интернатах, сообщили в Минобразования Карелии.

Порядка 675 миллионов рублей будут направлены на исполнение поручений главы республики Артура Парфенчикова, обеспечение надлежащих условий обучения, устранение предписаний надзорных органов, повышение энергетической эффективности, создание условий для занятий физической культурой и спортом в малых городах и сельской местности, а также на ряд других работ, которые значительно повысят комфортность обучения детей в учреждениях образования.

В зданиях будут приведены в соответствие с требованиями законодательства пожарные сигнализации, эвакуационные выходы, выполнены косметические ремонты пищеблоков, ремонты кровель и фасадов.



25 июня 2020 года Законодательным собранием республики приняты поправки в бюджет республики Карелия. Нововведение коснётся муниципалитетов – им будет предоставлена субсидия размером порядка 100 миллионов рублей на устранение предписаний Роспотребнадзора в пищеблоках школ. Напомним, с 1 сентября 2020 года во всех школах Карелии дети с 1 по 4 классы будут получать бесплатное горячее питание.

Продолжится работа и по повышению энергоэффективности колледжей и техникумов, школ и садиков, общежитий и интернатов. Около 127 миллионов рублей будет направлено на утепление фасадов и крыш зданий, замену окон, дверей, установку энергосберегающего освещения и другие работы, которые позволят не только с комфортом обучаться в любых погодных условиях, но и экономить значительные суммы на эффективном использовании отопления и освещения.



Ремонты уже начались во всех школах, где были запланированы, а в некоторых подходят к концу. Так, в Сунской общеобразовательной школе в селе Янишполе Кондопожского района уже отремонтировали систему отопления, установили около 50 новых оконных блоков. Впереди ремонт кровли, к которому приступят сегодня. В этом году на ремонтные работы этой школе выделено 8,3 миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Аналитика

Сегодня 10:01
Обществоведение
"Хочется быть ближе к людям"
Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»