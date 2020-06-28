Более полумиллиарда рублей получат образовательные организации Карелии на ремонт

На выделенные средства будут отремонтированы кабинеты, санузлы и прочие помещения в образовательных организациях, в том числе и в интернатах, сообщили в Минобразования Карелии.

Порядка 675 миллионов рублей будут направлены на исполнение поручений главы республики Артура Парфенчикова, обеспечение надлежащих условий обучения, устранение предписаний надзорных органов, повышение энергетической эффективности, создание условий для занятий физической культурой и спортом в малых городах и сельской местности, а также на ряд других работ, которые значительно повысят комфортность обучения детей в учреждениях образования.



В зданиях будут приведены в соответствие с требованиями законодательства пожарные сигнализации, эвакуационные выходы, выполнены косметические ремонты пищеблоков, ремонты кровель и фасадов.





25 июня 2020 года Законодательным собранием республики приняты поправки в бюджет республики Карелия. Нововведение коснётся муниципалитетов – им будет предоставлена субсидия размером порядка 100 миллионов рублей на устранение предписаний Роспотребнадзора в пищеблоках школ. Напомним, с 1 сентября 2020 года во всех школах Карелии дети с 1 по 4 классы будут получать бесплатное горячее питание.



Продолжится работа и по повышению энергоэффективности колледжей и техникумов, школ и садиков, общежитий и интернатов. Около 127 миллионов рублей будет направлено на утепление фасадов и крыш зданий, замену окон, дверей, установку энергосберегающего освещения и другие работы, которые позволят не только с комфортом обучаться в любых погодных условиях, но и экономить значительные суммы на эффективном использовании отопления и освещения.





Ремонты уже начались во всех школах, где были запланированы, а в некоторых подходят к концу. Так, в Сунской общеобразовательной школе в селе Янишполе Кондопожского района уже отремонтировали систему отопления, установили около 50 новых оконных блоков. Впереди ремонт кровли, к которому приступят сегодня. В этом году на ремонтные работы этой школе выделено 8,3 миллиона рублей.