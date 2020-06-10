Более полумиллиона человек заразились в России коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 779 человек, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается в паблике "СтопКоронавирус.РФ".

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 502 436 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 261 150. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 367 человек.

Летальных случаев за все время: 6 532. За последние сутки подтверждено 174 летальных случая с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 13, 8 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 329,7 тыс. – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 321 тыс. 923 человека.