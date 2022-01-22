Больше полусотни детей в Карелии заразились коронавирусом за последние сутки

За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 53 маленьких жителей Карелии, сообщил Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 23 января, в Карелии за сутки было выявлено 53 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее 31 ребенок заразился ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11291. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 12 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11127.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 355 инфицированных, выздоровели 312, зарегистрировано 5 смертей от ковида.