Более полутора миллионов рублей лишились жители Карелии за сутки

За минувшие сутки жители республики рассказали полицейским восемь историй о мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопоге, Лахденпохье, Кеми, Сортавале и Сегеже поступило по одному заявлению, в Петрозаводске – три. Общий причиненный ущерб составил 1,45 млн рублей.

Самой большой суммы за прошедшие сутки лишилась 23-летняя кондопожанка. Она зарегистрировалась на интернет-платформе по торговле криптовалютой. С ней связались представители данной компании и уговорили девушку взять кредит, чтобы вложить в столь прибыльное дело.

А в Петрозаводске директор турфирмы покупала клиенту билеты на поезд. Сайт основного перевозчика страны не работал, и она обратилась к другой платформе. Выбрав билеты, женщина стала их оплачивать, введя данные банковской карты. Однако, оплата не прошла. Она повторила операцию, но опять ничего не получилось. Тогда горожанка проверила счет и обнаружила пропажу денег.

Полиция Карелии предупреждает: не переводите средства в спешке. Всегда проверяйте реквизиты платежа и состояние счета. Не берите кредиты по указанию незнакомцев.

Ранее желавшая обогатиться на бирже 74-летняя жительница Карелии потеряла 1 млн рублей.