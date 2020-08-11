890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане предстанут перед судом за создание азартного заведения 1
11.08.2020 16:22
Пожилого грибника, заблудившегося в Карелии, не могут найти уже пятые сутки 1
11.08.2020 16:10
"РКС-Петрозаводск" передали траву, скошенную в сквере "Аквамарин", в конный клуб 4
11.08.2020 16:53
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 07:15
Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей
11.08.2020 17:40

Более полутора миллионов рублей лишились жители Карелии за сутки

Новости. Криминал
15:37, 12 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусо
Загрузка...

За минувшие сутки жители республики рассказали полицейским восемь историй о мошенничествах, сообщили в МВД Карелии.

В Кондопоге, Лахденпохье, Кеми, Сортавале и Сегеже поступило по одному заявлению, в Петрозаводске – три. Общий причиненный ущерб составил 1,45 млн  рублей.

Самой большой суммы за прошедшие сутки лишилась 23-летняя кондопожанка. Она зарегистрировалась на интернет-платформе по торговле криптовалютой. С ней связались представители данной компании и уговорили девушку взять кредит, чтобы вложить в столь прибыльное дело. 

А в Петрозаводске директор турфирмы покупала клиенту билеты на поезд. Сайт основного перевозчика страны не работал, и она обратилась к другой платформе. Выбрав билеты, женщина стала их оплачивать, введя данные банковской карты. Однако, оплата не прошла. Она повторила операцию, но опять ничего не получилось. Тогда горожанка проверила счет и обнаружила пропажу денег.

Полиция Карелии предупреждает: не переводите средства в спешке. Всегда проверяйте реквизиты платежа и состояние счета. Не берите кредиты по указанию незнакомцев.

Ранее желавшая обогатиться на бирже 74-летняя жительница Карелии потеряла 1 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»