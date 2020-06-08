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Более полутора тысяч наблюдателей захотели следить за голосованием по Конституции в Карелии

Новости. Общество
11:27, 09 Июня 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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На всех этапах Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей.

В соответствии с законом назначать наблюдателей будет Общественная палата Российской Федерации, а в субъектах – региональные общественные палаты. В нашей республике – Общественная палата Карелии.  

В настоящее время палаты формируют пул наблюдателей, и сейчас по всей России насчитывается уже более 87 тысяч человек, которые хотят наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов.

В Карелии, как сообщили в региональной Общественной палате, уже набрано 1,5 тысячи наблюдателей, по 3-4 человека на каждый избирательный участок.

Подробнее о том, как будет организована работа наблюдателей, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-06-09 11:43:54
Важно ни как голосуют , а как считают . наивные люди .
новый
2020-06-09 11:36:42
Либерастню не пускать. Обязательно нагадят
Гость
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