Более полутора тысяч наблюдателей захотели следить за голосованием по Конституции в Карелии

На всех этапах Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей.

В соответствии с законом назначать наблюдателей будет Общественная палата Российской Федерации, а в субъектах – региональные общественные палаты. В нашей республике – Общественная палата Карелии.

В настоящее время палаты формируют пул наблюдателей, и сейчас по всей России насчитывается уже более 87 тысяч человек, которые хотят наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов.

В Карелии, как сообщили в региональной Общественной палате, уже набрано 1,5 тысячи наблюдателей, по 3-4 человека на каждый избирательный участок.

Подробнее о том, как будет организована работа наблюдателей, читайте здесь.